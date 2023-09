Formula 1 | Albon fa sognare la Williams nelle qualifiche del GP d’Italia

Formula 1 GP Italia Williams – Qualifica di assoluto livello per Alexander Albon a Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Il thailandese, veloce e competitivo fin dalle prime libere di venerdì, è riuscito a garantirsi la sesta piazza nella sessione ufficiale di ieri pomeriggio, regalando alla squadra un piazzamento di primissimo livello in vista della corsa di questo pomeriggio. Più in difficoltà invece Logan Sargeant, dato lo statunitense ha sofferto la mescola media utilizzata in Q2 e non ha fatto meglio della 15° piazza.

“Siamo arrivati a Monza sperando di entrare in Q3, quindi questo sesto posto è qualcosa di fantastico”, ha affermato il thailandese della Williams. “Abbiamo una grande vettura e i team più forti sono tutti davanti a noi. Per la gara cercheremo di confermarci e personalmente, se riuscirò a mantenere la posizione sulle McLaren e sulle Aston Martin, sarò molto felice. La vettura si è comportata bene e fino alle qualifiche abbiamo apportato delle modifiche per sistemare un pò il tutto. Non è stato semplice, ma alla fine è andato tutto per il verso giusto. Come squadra dobbiamo sfruttare questi fine settimana per garantirci punti importanti per il Costruttori. Vedremo che tipo di risultato riusciremo a portare a casa”.

Qui le impressioni di Sargeant: “Per tutto il week-end abbiamo faticato a far funzionare qualsiasi pneumatico a parte quello duro. Una situazione che si è vista parecchio in Q1. Dobbiamo esaminare questo aspetto perchè in Q1, con la gomma hard, siamo stati davvero veloci. Poi, in Q2 e con la mescola media, abbiamo perso un pò di ritmo. Finché non abbiamo cambiato il composto è andata davvero bene e dobbiamo capire il perchè. Per quanto riguarda la gara non abbiamo fatto molti long run e quindi è difficile fare delle previsioni. L’obiettivo, in ogni caso, è guardare avanti e cercare di ottenere i primi punti di questa stagione. Abbiamo la vettura per riuscire nell’impresa”.