F1 | Haas, ad Abu Dhabi l’ultima fatica di Hulkenberg e Magnussen

F1 GP Abu Dhabi Haas – 15° e 20° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato di Yas Marina, i due portacolori della Haas hanno ribadito i soliti problemi della VF-23, aspetto che li portati a faticare nel confronto con i rivali più vicini in classifica. Una condizione non più accettabile che la squadra dovrà analizzare e correggere in vista del prossimo anno. Haas, ricordiamo, ha scelto di confermare la line-up attuale anche per il prossimo mondiale di Formula 1.

“L’unica nota positiva della giornata odierna è che abbiamo affrontato l’ultima gara della stagione”, ha affermato Magnussen. “Possiamo chiudere questa annata e pensare al nuovo anno. Non è stato un buon campionato e non abbiamo sviluppato come avremmo dovuto. La posizione iniziale era buona, ma di gara in gara abbiamo perso consistenza. Sarà un inverno impegnativo dove saremo chiamati a recuperare il tempo perduto. Possiamo farcela”.

Qui le parole di Hulkenberg: “Di positivo da questa stagione prendo il modo in cui ho guidato e le sensazioni che ho provato al volante. La sete di successo e di gare mi ha spinto a divertirmi. Abbiamo affrontato delle domeniche difficili, ma alla fine la fame non è mai venuta a mancare. Purtroppo il ritmo non è stato mai a livello e su questo dobbiamo lavorare in vista del prossimo anno. Per quanto riguarda Abu Dhabi, il degrado non è stato l’unico problema. Non avevamo ritmo e tenere il passo delle vetture più veloci è stato impossibile. Ad ogni modo mettiamo da parte questa annata e speriamo di avere strumenti migliori nel 2024”.