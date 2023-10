F1 | Gran Premio degli Stati Uniti 2023: anteprima e orari TV

Gran Premio degli Stati Uniti, Texas – Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 torna in azione per il Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà sul circuito di Austin, in Texas. Con il titolo costruttori assegnato alla Red Bull e il titolo piloti assegnato a Max Verstappen, la lotta ora è per il secondo posto conteso da Mercedes e Ferrari. Per il weekend in Texas, cambia il format con la Sprint Race.

Venerdì 20 ottobre si disputeranno le prime prove libere dalle 19:30 alle 20:30. Seguiranno poi le qualifiche dalle 23:00. Sabato alle 21:30 c’è in programma la Sprint Shootout che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race, a mezzanotte. Domenica 22 ottobre alle 21:00 parte il Gran Premio degli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro portale, F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale!

Circuito

Nome: Circuit of The Americas

Luogo: Wandering Ceek, Austin, Texas, USA

Costruzione: per la prima volta dal lontano 2007 la Formula 1 ha fatto di nuovo tappa negli Stati Uniti nel 2012, in questa nuova struttura progettata appositamente per il Circus. Il tracciato è stato inaugurato dall’ambasciatore del COTA, Mario Andretti in persona. La pista ha tante curve, ben 20, molte delle quali sembrano ricalcare alcuni dei migliori tratti dei circuiti più belli del Mondiale, come il Maggots Becketts di Silverstone, il Motodrom di Hockenheim e la curva 8 di Istanbul. Il complesso può ospitare ben 120.000 spettatori, senza contare tutte le persone che si possono posizionare lungo i tratti “prato”. Il circuito vanta una struttura medico sanitaria, 14 suite, un centro congressi e una sala banchetti. Inoltre c’è la caratteristica torre dalla quale si può dominare tutto il tracciato, e un campeggio dove sostare durante il weekend di gara.

Distanza a giro: 5,513km

Numero di curve: 20, 9 a destra, 11 a sinistra

Senso di marcia: antiorario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 60% del giro Consumo di carburante al giro: 1,69 kg/giro Velocità massima: 330 km/h Possibilità di safety car: 45% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 25 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 3 su 6 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: secondo (Hamilton 2012, 2014, 2015)

Particolarità del tracciato: il rettilineo principale di questo circuito ha la caratteristica di avere un dislivello di ben 22 metri nel punto della prima curva. Questa pista richiede, nonostante due lunghi rettilinei, un alto carico aerodinamico; l’uso dell’ala mobile risulta quindi determinante in fase di sorpasso, con le vetture che possono arrivare a guadagnare addirittura 14 km/h rispetto all’ala abbassata. I cambi di marcia per ogni giro ad Austin sono 77. La media oraria si assesta attorno ai 198 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 11 Tempo speso in frenata: 18% del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 132 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 77.896 kg Frenata più impegnativa: la settima staccata alla curva 12

Gomme

Le mescole scelte per il weekend degli USA sono: C2, C3, C4

RECORD

Giro prova: 1:32.029 – V Bottas – 2019

Giro gara: 1:36.169 – C Leclerc

Distanza: 1h33:50.991 L Hamilton

Vittorie pilota: 6 – L Hamilton

Vittorie team: 10 – Lotus

Pole pilota: 5 – A Senna

Pole team: 10 – Lotus

Migliori giri pilota: 5 – S Vettel

Migliori giri team: 12 – Ferrari

Podi pilota: 10 – L Hamilton

Podi team: 26 – Ferrari

Albo d’oro

1959 B McLaren – Cooper Climax 1960 S Moss – Lotus Climax 1961 I Ireland – Lotus Climax 1962 J Clark – Lotus Climax 1963 G Hill – BRM 1964 G Hill – BRM 1965 G Hill – BRM 1966 J Clark – Lotus BRM 1967 J Clark – Lotus Ford 1968 J Stewart – Matra Ford 1969 J Rindt – Lotus Ford 1970 E Fittipaldi – Lotus Ford 1971 F Cevert – Tyrrel Ford 1972 J Stewart – Tyrrel Ford 1973 R Peterson – Lotus Ford 1974 C Reutemann – Brabham Ford 1975 N Lauda – Ferrari 1983 M Alboreto – Tyrrel Ford 1984 K Rosberg – Williams Honda 1985 K Rosberg – Williams Honda 1986 A Senna – Lotus Renault 1987 A Senna – Lotus Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 A Prost – McLaren Honda 1990 A Senna – McLaren Honda 1991 A Senna – McLaren Honda 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2002 R Barrichello – Ferrari 2003 M Schumacher – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 M Schumacher – Ferrari 2006 M Schumacher – Ferrari 2007 L Hamilton – McLaren Mercedes 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 K Raikkonen – Ferrari 2019 V Bottas – Mercedes 2020 M Verstappen – Red Bull Racing 2022 M Verstappen – Red Bull Racing