Red Bull, Horner sottolinea la crescita della McLaren

I progressi della McLaren sono esponenziali e sotto gli occhi di tutti. La scuderia di Woking ha iniziato a brillare da metà stagione in poi, e nelle ultime tre gare ha raccolto ben quattro podi, impressionando per velocità sul giro secco e passo gara nell’ultimo GP del Qatar, chiuso tra l’altro con la vittoria di Piastri nella Sprint Race e con entrambi i piloti a podio domenica. Nonostante paghi ancora un certo ritardo in classifica Costruttori si può tranquillamente affermare che la McLaren sia attualmente la seconda forza del mondiale, nemmeno troppo lontana dalla spaziale Red Bull.

Chris Horner, team principal di Milton Keynes, è convinto che la McLaren ormai sia la sfidante più costante dei campioni in carica.

“Qualcosa negli ultimi GP è sicuramente cambiato – le parole di Horner riportate da GPBlog.com -. La McLaren è sicuramente diventata più consistente, è la nostra rivale più costante. E’ una squadra che ha fatto un ottimo lavoro e ha due piloti che stanno guidando veramente bene. In particolar modo Piastri per essere un esordiente sta facendo un ottimo lavoro”.