Red Bull, il direttore tecnico Wachè sull’importanza di Verstappen

Vi ricordate in primavera, quando si faceva il nome di Pierre Waché come prossimo direttore tecnico della Ferrari? Sembrano passati secoli, con l’ingegnere francese che in realtà non ha mai pensato di lasciare la sua Red Bull, squadra di cui è un pilastro e con cui sta vincendo tutto.

Il direttore tecnico di Milton Keynes, all’indomani dell’aritmetica certezza del titolo di Max Verstappen, ha parlato proprio del tre volte campione del mondo olandese, tessendone le lodi sia come pilota che come fine collaudatore, a riprova di quanto il fuoriclasse Max non sia solo il finalizzatore del lavoro della squadra, ma come sia un perno fondamentale del dominio Red Bull.

“Max ci spinge sempre nella giusta direzione – le parole di Waché al De Telegraaf – E’ un bravo ragazzo, ed è senza dubbio il pilota più forte. Certo, l’auto è buona ma lui è capace di tirare fuori tutto il potenziale. Grazie a lui siamo più veloci a migliorare la monoposto, perché ci dà feedback fondamentali. Adoro lavorare con lui”.