F1 | GP USA, Leclerc: l’obiettivo è migliorare il ritmo in vista della gara principale

Charles Leclerc ottiene il podio nella Sprint Race di Austin. La gara del monegasco si è di fatto esaurita in partenza, condizionata dall’aggressività di Max Verstappen che ha fatto perdere una posizione alla Ferrari a vantaggio della Mercedes di Lewis Hamilton. Da quel momento l’alfiere del Cavallino non è riuscito a lottare con la W14 del sette volte campione del mondo, dovendo pensare nel finale al ritorno della McLaren di Lando Norris arrivata a traguardo a poco meno di un secondo dalla SF-23 numero 16.

“C’era l’opportunità, lo spazio e ci ho provato: ma lui ha difeso al limite e ho perso una posizione rispetto a Lewis – ha dichiarato Leclerc al termine della Sprint Race commentando le fasi della partenza – Loro erano un pochino più forti di noi sul passo gara, dobbiamo lavorare per capire come possiamo fare meglio per essere un passo davanti domani”.

Leclerc, discutendo della differente strategia adottata dalla Ferrari nella Sprint, montando le medie con il monegasco e le soft con Carlos Sainz, ha detto: “Quella di oggi è stata un’anteprima per l’evento principale di domani. Alla fine abbiamo parecchi dati da analizzare, due strategie diverse e questo potrà aiutarci. Perché sappiamo come si comporteranno le soft, speriamo di poter sfruttare questo vantaggio riuscendo a vincere”.