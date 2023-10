Ferrari | Sainz l’unico a montare le soft nella Sprint Race di Austin

Sesta posizione per Carlos Sainz nella Sprint Race di Austin. Il pilota della Ferrari è stato l’unico a montare le gomme soft per affrontare i 19 giri/100 km della mini gara del sabato. Già al quarto giro, lo spagnolo ha evidenziato palesi difficoltà nella gestione degli pneumatici, e dopo un buono spunto in partenza, ha dovuto difendersi prima dall’attacco di Norris e Perez, senza successo, e poi da Russell, il quale non è riuscito a passarlo nonostante il DRS degli ultimi giri, e questo denota una buonissima velocità di punta da parte della SF-23, un’arma difensiva da non sottovalutare per la gara principale di oggi.

“Credo che la partenza sia andata come ci aspettavamo – ha ammesso Sainz a Sky. Ho guadagnato due posizioni nel primo giro: ho fatto bene in curva 1 e poi alla 12 con Lando, ma la soft era più lenta del previsto. Sapevo fosse un rischio da prendere per imparare qualcosa in più per la gara di domani, tutti hanno visto che eravamo gli unici con quelle gomme, per fare 10 giri non è male, ma al quarto ero già più lento di chi aveva le medie, non c’è nulla da sfruttare, è stata veramente dura. Mi aspettavo di essere in difficoltà, ma così è stato più complicato delle nostre previsioni”.