F1 GP Ungheria | Red Bull, Verstappen è nono: “Non siamo riusciti a cambiare la situazione”

Budapest – Max Verstappen termina il Gran Premio di Ungheria in nona posizione. Peggio di così è andata solo a Barcellona, dove il campione del mondo conquistò la decima posizione.

Weekend davvero duro per l’olandese, che dall’inizio delle prove libere ha riscontrato grandi difficoltà con la RB21, che all’Hungaroring si è rivelata praticamente ingestibile. Priva di aderenza, poco reattiva alle modifiche al set-up, la vettura della Red Bull è stata più nervosa che mai e Max non ha potuto far altro che difendere la sua posizione. A fine gara ne perde una rispetto a quella di partenza, un risultato disastroso per terminare la prima metà di stagione: Verstappen ne è sicuro, lo ha dichiarato nel weekend, non riuscirà a vincere un’altra gara. Certo, mai dire mai con lui, ma il risultato di oggi regala scarse speranze ai tifosi orange che, se vorranno festeggiare, dovranno votarsi alla sfumatura papaya.

Verstappen: “Non eravamo competitivi”

“Purtroppo, l’intero weekend non è andato bene per noi e dobbiamo capire il perché. È stato piuttosto difficile, siamo rimasti bloccati nel traffico durante la gara e abbiamo faticato con il grip. Anche se nelle curve ad alta velocità andava bene, nelle curve a bassa e media velocità non eravamo competitivi. Ci sono molte cose da analizzare, la macchina è stata difficile da guidare per tutto il weekend e purtroppo non siamo riusciti a cambiare la situazione – ha ammesso Verstappen – come sempre, analizzeremo tutto e trarremo insegnamenti dal weekend per trovare più prestazione in vista di Zandvoort. In definitiva, questo fine settimana non è andato come volevamo, ma ora arriva la pausa estiva e potrò godermi un po’ di tempo con la famiglia e gli amici, senza pensare troppo al lato agonistico. Ci sono ancora tante gare da disputare e potremo fare meglio dopo la pausa. Vogliamo puntare a essere più costanti e dare sempre il massimo, e anche se il risultato è stato deludente, terremo la testa alta”.