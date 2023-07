Formula 1 | C’è il rinnovo pluriennale con il Gran Premio d’Ungheria

Con una nota ufficiale arrivata poco fa, la Formula 1 e il Gran Premio d’Ungheria hanno annunciato un maxi rinnovo pluriennale e che vedrà l’Hungaroring ancora in calendario fino al 2032. L’attuale accordo scadeva nel 2027, ma con questo nuovo annuncio il tracciato ha promesso di effettuare dei lavori di rifacimento della tribuna principale, dell’edificio box e del paddock per stare al passo coi tempi. Tracciato situato a 20 km dalla città di Budapest, è lungo 4,38 chilometri ed è parte del Circus dal 1986, con delle leggende come Michael Schumacher e Ayrton Senna a incantare sulla pista magiara, con quattro e tre successi rispettivamente. In questo weekend sono attesi più di 300.000 fan, in crescita rispetto ai 290.000 dello scorso anno.

“Una grande notizia l’annuncio del rinnovo con il Gran Premio di Ungheria – ha detto Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1. Ci aspetta un altro weekend ricco di azione all’Hungaroring. E’ un tracciato speciale, accanto alla bellissima città di Budapest, e tutti i piloti lo attendono con impazienza ogni anno. Vedere l’impegno dei promoter nel rinnovamento delle strutture del circuito è certamente importante, vogliamo che tutti i nostri eventi continuino a migliorare per rendere ancora più belli i nostri eventi”.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo – ha dichiarato Zsolt Gyulay, presidente e CEO dell’Hungaroring. La Formula 1 sta avendo un’ascesa globale impressionante e sorprendente, e ci sono tante sedi in competizione tra loro per far parte del calendario, e la firma di oggi è un traguardo estremamente significativo per noi. Sono previsti dei lavori di ammodernamento al nostro edificio paddock principale, alla tribuna centrale e alle zone per gli spettatori, e il tutto sarà completato entro il 2026. Saremo una sede a livello mondiale e rispetterà gli standard previsti dalla Formula 1. Lavoriamo a questo importante progetto da otto anni e l’annuncio di oggi rappresenta il coronamento dei nostri sforzi collettivi, quindi ringrazio tutti i miei colleghi per aver permesso tutto questo. Ci aspettano ancora tanti anni di gare eccezionali all’Hungaroring”.