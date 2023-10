Formula 1 | Ferrari, Sainz sa dove migliorare per essere più competitivo ad Austin

La bella giornata della Ferrari ad Austin si chiude con il quarto posto di Sainz. Il pilota spagnolo non è riuscito ad avvicinarsi al tempo mostruoso fatto registrare da Leclerc, questo perché, per sua stessa ammissione ha faticato e non poco nel terzo settore del COTA, un qualcosa che deve cercare di migliorare nell’arco del weekend se vuole aiutare la causa della Scuderia di Maranello nella lotta per il secondo posto costruttori contro una mai doma Mercedes. La giornata dedicata alla Sprint Race servirà per accumulare fiducia.

“Non è stata una brutta qualifica – ammette Sainz – anche se ho faticato parecchio nell’ultimo settore e so che domani devo migliorare in quella sezione del circuito. Per il resto del giro mi sento abbastanza a posto e direi che qui siamo in un buon stato di forma. Congratulazioni a Charles per la pole position, cercheremo di conquistare punti pesanti nell’arco del weekend”.