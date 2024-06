F1 | GP Spagna, prove libere 2: Hamilton e la Mercedes rispondono “presente”

F1 GP Spagna – Squillo di Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A conferma del passo in avanti compiuto dalla Mercedes nelle ultime settimane, l’inglese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, fermando il proprio best lap in 1’13″264, appena 33 millesimi più rapido della Ferrari di Carlos Sainz, bravo a rivelarsi più efficace rispetto al compagno di scuderia, soprattutto nella gestione del secondo e terzo settore. Hamilton, ovviamente con gomme soft, ha promosso l’equilibrio generale della vettura, raccogliendo dati e informazioni che fanno ben sperare la squadra in vista della giornata di domani.

Hamilton leader in Spagna, Sainz in “palla” rispetto a Leclerc

Sainz, come stamattina, è riuscito a creare un buon feeling con la SF-24, rivelandosi veloce e concreto sia sul giro secco che sul passo gara. Più complicata invece la giornata di Leclerc: il monegasco, rispetto alle libere 1, ha trovato una quadratura di base sufficiente, anche se la “forza” dell’anteriore non ha ancora totalmente soddisfatto il portacolori della Ferrari (ancora ben presente il problema del sovrasterzo). Una condizione che dovrà spingerlo, insieme al team, a lavorare sul set-up in vista delle FP3 e delle qualifiche. Con il terzo tempo, distante 55 millesimi da Hamilton, si è classificato Lando Norris, seguito da un super Pierre Gasly con l’Alpine e dalla Red Bull di Max Verstappen, costretto – spesso e volentieri – a remare con l’anteriore della sua RB20.

Verstappen e Red Bull, ancora tanto lavoro da fare

L’olandese ha bocciato la nuova ala anteriore presentata dalla squadra Barcellona e non ha ancora gratuito il balance generale del pacchetto. Una situazione alquanto clamorosa, considerando le aspettative pre-week-end, che potrebbe riservare delle sorprese non indifferenti in vista di domani e dopodomani. Sesto Leclerc, lontano tre decimi dal crono ottenuto dal compagno di squadra, mentre Oscar Piastri, George Russell (rallentato dal traffico nel terzo settore del suo giro “buono”) ed Esteban Ocon si sono classificato rispettivamente settimo, ottavo e nono.

Infine, Valtteri Bottas ha occupato l’ultimo piazzamento all’interno della top dieci. Solo 13° l’altra Red Bull di Sergio Perez, a lungo fermo ai box per alcuni interventi al posteriore. Una giornata non semplice che lo costringerà a rincorrere nei 60 minuti di lavoro che andranno in scena domani. Appuntamento alle 12.30 di domani per le terze libere a Barcellona, utili per affinare le armi in vista della sessioni ufficiali programmate per le 16.00.