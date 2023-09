F1 | Verstappen e Red Bull da incubo a Singapore: il momento dell’eliminazione in Q2 [VIDEO]

F1 GP Singapore Red Bull Verstappen – Esperienza da incubo per Max Verstappen nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una manches mal gestita, anche a causa di una performance che non si è mai rivelata in linea con le aspettative, l’olandese non è riuscito a fare meglio dell’11° crono in Q2, aspetto che non gli ha permesso di ottenere il passaggio nella terza e ultima decisiva manches di qualifica. Una situazione clamorosa che, unita al 13° posto di Sergio Perez, ha costretto la Red Bull ad un forfait completo in Q3 che non si verificava dal Gran Premio di Russia del 2017.

Da capire se la RB19 riuscirà ad emergere sul passo gara, vero punto forte della vettura attuale, o sei i problemi di grip al posteriore verranno confermati anche questo pomeriggio. Verstappen, ricordiamo, è stato eliminato sul finale della seconda manche da Liam Lawson (AlphaTauri), autentico protagonista del sabato di Marina Bay. Appuntamento alle 14.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD, per lo start di questo Gran Premio di Singapore che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.