F1 GP Silverstone | Ferrari, Hamilton: “Questa macchina sbanda in ogni curva”

Podio sfiorato per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, il sette volte campione del mondo è arrivato quarto dopo un buon weekend complessivo per lui e la Ferrari, ma chiaramente il risultato finale non è soddisfacente. Con la pioggia caduta nel tracciato inglese, l’ottimo passo dimostrato dalla SF-25 nel corso del fine settimana è quasi completamente svanito. Un vero peccato, considerando appunto quanto fatto nelle prove libere. Ci sono comunque degli aspetti positivi da portare avanti, ma la monoposto continua ad avere dei problemi importanti. Da sottolineare un grandissimo doppio sorpasso nei confronti di Russell e Ocon, all’esterno, su asfalto bagnato.

“Non abbiamo stabilità, perché in ogni curva sbanda e non sta mai ferma – ha detto Hamilton. Nelle curve a bassa velocità diventa difficile da girare, e anche col bilanciamento cerchi sempre di trovare qualcosa, ma è complicatissimo. A livello di strategia abbiamo perso tre o quattro posizioni, rendendo la gara più difficile. Però abbiamo conquistato dei buoni punti, recuperando un po’, e ora pensiamo alla prossima gara sperando in un risultato migliore. L’aspetto positivo di questo weekend sono le prove libere: ero là davanti ed ero contento del bilanciamento della vettura sull’asciutto”.

“Poi in qualifica eravamo più forti, ero a mio agio con l’assetto, certamente non buono per queste condizioni di pioggia, ma credo che ci siano tanti aspetti positivi. Anche in una gara come questa, pur non essendo andata alla grande, puoi trarre molte indicazioni. Penso di sapere come spiegare al team cosa non voglio nella prossima macchina, perché quello che abbiamo ora la rende molto difficile da guidare in queste condizioni. So che è complicato per tutti, ma per noi lo è stato ancora di più”.

