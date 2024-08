F1 | GP Olanda, prove libere 2: Russell dice “presente”, McLaren vola sul passo gara

F1 GP Olanda prove libere 2 – Mercedes, con George Russell, si fa notare nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine dell’ora di lavoro pomeridiana, svolta in condizioni di pista completamente asciutta, l’inglese è riuscito a portarsi al comando della classifica dei tempi, ottenendo un crono di 1’10″702, appena 61 millesimi più veloce della McLaren di Oscar Piastri, apparso rapido e competitivo con una MCL38 pronta a giocare un ruolo da protagonista non solo nella qualifica di domani, ma anche nella gara di domenica alle ore 15.00.

GP Olanda, Russell detta il passo a Zandvoort

Con il terzo miglior tempo si è piazzato Lewis Hamilton, seguito da Lando Norris, Max Verstappen, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. Un gruppo compatto, con distacchi contenuti, che lascia presagire un equilibrio incerto per il prosieguo di questo fine settimana. Ottava la Haas di Kevin Magnussen, apparso competitivo in tutte le condizioni, mentre a completare la top ten sono stati Charles Leclerc e Alexander Albon.

Da notare che il monegasco ha scelto di abortire il primo tentativo con le gomme soft a causa di un errore, il che lo ha portato a chiudere il tempo con un deficit di grip rispetto ai colleghi. Solo 12° l’altra Red Bull di Sergio Perez, ancora in difficoltà sul piano del bilanciamento. Una situazione ovviamente preoccupante in vista soprattutto della qualifica. Infine, sessione dimezzata per Carlos Sainz: lo spagnolo ha accusato un problema al cambio nei primi minuti che non gli ha consentito di completare l’intero programma di lavoro odierno.

GP Olanda, domani le terze libere

Appuntamento alle 12.30 di domani per l’ultima sessione di lavoro prima della qualifica, che stabilirà l’ordine di partenza di questo round mondiale sul tracciato olandese di Zandvoort. Attenzione alla variabile meteo, visto che pioggia e vento potrebbero pesantemente condizionare l’attività di domani.