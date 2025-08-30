F1 GP Olanda | Ferrari, Hamilton: “Ho cambiato il mio approccio al weekend”

Lewis Hamilton partirà dalla quarta fila nel Gran Premio d’Olanda. Il sette volte campione del mondo è sempre stato molto vicino all’altra Ferrari, quella di Leclerc, per tutto il weekend, segno di come qualcosa sia cambiato anche nel suo approccio al fine settimana di gara. Certo, il monegasco ha avuto anche diversi problemi, ma rispetto allo sguardo perso nel vuoto che abbiamo visto a Budapest, e ve lo possiamo testimoniare, oggi sembra molto più sereno nonostante il settimo posto finale. Il focus adesso è tutto sulla gara di domani, dove spera magari in qualche goccia di pioggia.

“Sì, ho avuto un feeling migliore in questo weekend – ha ammesso Hamilton. Dopo alcune riflessioni ho cambiato il mio approccio al fine settimana di gara, modificando alcune cose nella preparazione, il che ha reso tutto più rilassante e positivo. Non è la pista ideale per noi perché la macchina è difficile da guidare qui, ma la sesta e la settima posizione restano comunque un buon risultato”.

“Speriamo di progredire domani, cercando di mettere pressione a chi ci sta davanti: siamo tutti molto vicini e dobbiamo continuare a spingere. Prima di Zandvoort speravo in qualcosa di più? Non credo che sia cambiato molto nella squadra; io ho solo adattato alcune cose per avvicinarmi almeno a Charles, e come squadra abbiamo fatto un buon lavoro insieme. All’inizio eravamo dietro di 1,6 secondi, un gap importante: ci siamo ridotti un po’, ma il distacco resta significativo”.

“Spero in condizioni miste e di poter lavorare insieme a Charles come squadra, così da mettere pressione a chi ci precede e portare a casa il maggior numero di punti possibile”.