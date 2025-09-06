F1 | McLaren, Piastri: “Il risultato non è sorprendente, avrei preferito essere un pochino più in alto”
"I margini sono veramente stretti in questo weekend", ha affermato l'australiano che ha chiuso in P3 le qualifiche di Monza
Terzo tempo per Oscar Piastri nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. L’australiano, arrivato a Monza con 34 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris nel Mondiale piloti, non è riuscito a migliorare la posizione ottenuta nel primo tentativo del Q3 e domani scatterà dalla seconda fila preceduto dal papaya gemella e dalla Red Bull del poleman Max Verstappen.
“Nulla di particolarmente sbagliato, curva 1 non è stata eccezionale per il resto del giro penso di essere stato abbastanza bravo – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Penso di aver eseguito una buona sessione, sono riuscito a crescere dopo l’avvio, ho trovato il ritmo, però i margini sono veramente ristretti in questo weekend. Max e Red Bull sembrano veloci, ma lo sono anche tanti team. Non siamo stati a nostro agio e il risultato non è una sorpresa, avrei preferito essere un pochino più in alto”.
Piastri ha poi aggiunto: “Limitare i danni in qualifica avendo un vantaggio così grande in campionato? Quando fai il giro attacchi e basta, cerchi di fare il massimo perché non sai cosa riusciranno a fare gli altri. Magari questo è un pensiero che si inserisce nel cervello, però la strada è ancora molto lunga. Cercherò di recuperare posizioni domani perché vorrei vincere ancora qualche altra gara se possibile”.
Sulla gara di domani: “Non sono andato così male, è stato più complicato in generale per noi e anche perché ho saltato le prime libere e nelle seconde ho fatto il mio primo long run. Però in gara è sempre molto diverso, sono piuttosto tranquillo per domani”.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui