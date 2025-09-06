F1 | McLaren, Piastri: “Il risultato non è sorprendente, avrei preferito essere un pochino più in alto”

Terzo tempo per Oscar Piastri nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. L’australiano, arrivato a Monza con 34 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris nel Mondiale piloti, non è riuscito a migliorare la posizione ottenuta nel primo tentativo del Q3 e domani scatterà dalla seconda fila preceduto dal papaya gemella e dalla Red Bull del poleman Max Verstappen.

“Nulla di particolarmente sbagliato, curva 1 non è stata eccezionale per il resto del giro penso di essere stato abbastanza bravo – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Penso di aver eseguito una buona sessione, sono riuscito a crescere dopo l’avvio, ho trovato il ritmo, però i margini sono veramente ristretti in questo weekend. Max e Red Bull sembrano veloci, ma lo sono anche tanti team. Non siamo stati a nostro agio e il risultato non è una sorpresa, avrei preferito essere un pochino più in alto”.

Piastri ha poi aggiunto: “Limitare i danni in qualifica avendo un vantaggio così grande in campionato? Quando fai il giro attacchi e basta, cerchi di fare il massimo perché non sai cosa riusciranno a fare gli altri. Magari questo è un pensiero che si inserisce nel cervello, però la strada è ancora molto lunga. Cercherò di recuperare posizioni domani perché vorrei vincere ancora qualche altra gara se possibile”.

Sulla gara di domani: “Non sono andato così male, è stato più complicato in generale per noi e anche perché ho saltato le prime libere e nelle seconde ho fatto il mio primo long run. Però in gara è sempre molto diverso, sono piuttosto tranquillo per domani”.