F1 GP Monza | Mercedes, Russell analizza le libere: “Serve più fiducia con la macchina”

George Russell ha concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia al quinto posto con la Mercedes. L’inglese ha evidenziato le difficoltà incontrate sul circuito di Monza, caratterizzato da un basso carico aerodinamico, molto diverso rispetto a quello affrontato a Zandvoort la settimana precedente. Nonostante qualche problema di stabilità, soprattutto al posteriore, il britannico ritiene che il ritmo non sia stato distante dai migliori, e ce la si può giocare per il resto del weekend.

“È stata una giornata complicata qui a Monza – ha detto l’inglese. Passare da un tracciato ad alto carico come Zandvoort a uno a basso carico come questo cambia molto il comportamento della macchina, che oggi non è sembrata così stabile, in particolare al posteriore. Nonostante non sia stato un venerdì esaltante, il passo non era così distante: ho chiuso in decima posizione nelle FP2, ma restando a meno di quattro decimi dalla vetta. Il gruppo è molto compatto”.

“Durante la notte cercheremo di migliorare la macchina, perché credo che potremo restare competitivi nel resto del weekend. Ho avuto qualche difficoltà a trovare fiducia, in particolare in curva 7 dove ho commesso alcuni errori. C’è ancora del tempo sul giro da recuperare e, se riusciremo a sbloccarlo, potremo guardare con ottimismo al prosieguo del fine settimana”.