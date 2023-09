DIRETTA F1 | GP Italia 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 Qualifiche GP Italia – Tutto pronto a Monza per la sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il miglior tempo ottenuto nelle libere di ieri e in quelle di questa mattina, Carlos Sainz e la Ferrari – apparsa veloce e competitiva dopo il mezzo disastro di Zandvoort – proveranno a strappare la pole position davanti il pubblico di casa della Rossa, pronto a spingere i piloti in uno degli appuntamenti più importanti del campionato.

Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza di un Max Verstappen voglioso di mettersi nella miglior posizione possibile in vista della gara di domani pomeriggio. Grande attenzione anche per le tante lotte che si preannuncio nelle zone centrali dello schieramento, in particolar modo tra Alpine e McLaren, squadre a caccia di un piazzamento di spessore nella graduatoria del Costruttori. Appuntamento dalle 15.50 per la diretta testuale delle qualifiche a Monza.

CLICCA QUI PER LIVE QUALIFICHE GP ITALIA A MONZA – DIRETTA DALLE 15.50