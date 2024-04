F1 | GP Giappone, Risultati Libere 3: Verstappen al top, Ferrari rimandata alle qualifiche

La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, è giunta al termine. Questo turno è stato molto importante per team e piloti che hanno approfittato per fare le simulazioni passo gara e qualifica, dal momento che le FP2 sono state condizionate dal maltempo. Al termine delle terze libere, davanti a tutti si è classificato Max Verstappen, autore del miglior tempo in 1:29.536. Il pilota della Red Bull ha preceduto il compagno di squadra, Sergio Perez e la Mercedes di George Russell.

Quarto tempo per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dall’Aston Martin di Fernando Alonso e la McLaren di Lando Norris.

Red Bull poco performante nel passo gara mentre in qualifica ha fatto la differenza. Viceversa, Ferrari è sembrata meno competitiva nel passo qualifica ma più veloce nel passo gara.

Tornando alla sessione, settimo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda. A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, che nel team radio si è arrabbiato con il team per aver perso tempo ai box.

Appuntamento in pista alle 08:00 con le qualifiche del Gran Premio del Giappone!