DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Suzuka per la diretta delle qualifiche del Gran Premio di Suzuka, previste per le ore 08:00. Nelle prime ore del mattino si è disputato il terzo turno di libere con il miglior tempo di Max Verstappen davanti a Sergio Perez e George Russell. In questa sessione, abbiamo visto una Red Bull molto performante per quanto riguarda la simulazione della qualifica ma meno nel passo gara dove invece è stata più veloce la Ferrari che però porta molti punti interrogativi sulla qualifica.

Ora facciamo parlare la pista!

