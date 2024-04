DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka, dove a partire dalle 04:30 inizierà la sessione che anticipa le qualifiche, previste per le ore 08:00. La giornata di ieri è stata condizionata dalla pioggia, soprattutto durante le seconde libere che non hanno permesso ai piloti di lavorare sul passo gara. Ferrari è sembrata molto performante sul passo durante la prima sessione, rispetto alla Red Bull. Perciò questa terza e ultima sessione di libere sarà fondamentale in ottica qualifiche e gara (start domani mattina alle 07:00).

Ma ora è tempo di far parlare la pista!

