F1 | GP Giappone, risultati in qualifica al di sotto delle aspettative per Leclerc e Sainz

F1 GP Giappone Ferrari – Cominciano le qualifiche. L’aria al Suzuka Circuit è a 17 gradi, l’asfalto a 23.

Q1. Al primo tentativo, con gomme Soft nuove, Carlos ottiene 1’29”513, mentre Charles ferma i cronometri a 1’29”886. Lo spagnolo rimane in garage, al contrario del suo compagno di squadra che torna in pista con un nuovo set di Soft per centrare 1’29”338, tempo valido per passare il turno al pari di Sainz.

Q2. Le Ferrari vanno in pista con due set di Soft nuove: Carlos centra 1’29”099, Charles 1’29”196. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Nella fase decisiva Carlos dispone di due set di Soft contro il singolo di Charles. Al primo tentativo lo spagnolo ottiene 1’28”682 ed è provvisoriamente quarto, mentre Charles aspetta e va in pista fuori sincronia con il resto del gruppo. Ottiene 1’28”786, buono solo per la settima posizione. Carlos non migliora al secondo tentativo ma rimane in quarta posizione. Charles scatterà ottavo.