F1 | Mercedes, Russell controcorrente: “Non è impossibile sorpassare a Suzuka”

C’è più ottimismo in casa Mercedes nonostante i risultati apparentemente deludenti nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Hamilton ha chiuso al settimo posto, mentre Russell è nono, ma il giovane inglese ha commesso un errore in Q3 e che di fatto gli ha compromesso il sabato, visti i margini molto ristretti con i diretti concorrenti. Andando però controcorrente, il britannico crede che sorpassare a Suzuka non sia così difficile, dimostrando di credere nel passo gara della W15. Primi sprazzi di positività dunque per il team di Brackley dopo settimane difficili.

“Margini strettissimi con McLaren, Ferrari e Aston Martin – ha detto Russell. Dopo la terza sessione di libere sapevamo che ci sarebbe stato solo un decimo o due tra tutte queste vetture, e così è stato. Senza un bel giro finisci nono, ed è quello che è successo a me oggi: ho fatto un errore, sono deluso, ma a volte le cose vanno così. Non è la gara più difficile nella quale sorpassare, e con il degrado gomme sommato alle diverse strategie possibili, speriamo di recuperare in gara. Possono accadere tante cose. Abbiamo iniziato questa stagione con diversi circuiti ad alta velocità. Sappiamo che è qui che sta il nostro punto debole con questa vettura, e sapevamo che questo fine settimana non sarebbe stato il migliore per noi. Capire i nostri punti deboli dà la comprensione della piattaforma sulla quale stiamo costruendo il nostro futuro, e stiamo cercando di aggiungere prestazioni. Ci dà una chiara direzione su come migliorare”.