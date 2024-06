Mercedes | Hamilton: “Prestazione scioccante, non ho fatto una bella gara”

E’ deluso Lewis Hamilton per il quarto posto del Gran Premio del Canada. Il sette volte campione del mondo inglese, ad un certo punto era in lotta per una delle posizioni del podio, ma il suo ritmo si è improvvisamente spento, e sia Norris che Russell hanno avuto la meglio. Alla fine, piccola polemica forse con il team: a George hanno montato le gomme medie nell’ultimo stint con le slick, mentre all’iridato le hard, e se avesse saputo che i due sarebbero stati su compound differenti, non sarebbe probabilmente rientrato ai box. Detto questo, c’è l’ammissione di non aver disputato una gran gara.

“Certamente con una qualifica diversa il mio weekend sarebbe stato migliore – ha ammesso Hamilton. E’ stata una prestazione scioccante da parte mia, non è stata una gran gara quella di oggi ma la macchina andava bene e il team ha fatto un bel lavoro, il futuro sembra promettente. Gomme a fine gara? Se avessi saputo che mi avrebbero montato le hard sarei rimasto fuori, non ho capito perché non avevamo le stesse mescole di George, non sapevo che lui avesse le medie”.

“Abbiamo conquistato punti importanti per il team: il passo in avanti c’è rispetto ai primi in questo weekend, ed è sicuramente incoraggiante. Avevo il ritmo per lottare più in alto, ma alla fine mi sono dovuto accontentare della quarta posizione. Nel complesso ho commesso troppi errori, ma la cosa positiva è certamente la prestazione della vettura”.