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F1 GP Belgio | Red Bull, Verstappen 2° nelle qualifiche di Spa: “La scia mi ha aiutato, altrimenti non sarei qui”

L'olandese ha ringraziato il compagno di squadra Hadjar: "Ha fatto un grandissimo lavoro lasciandomi la scia nell'ultimo settore"

di Piero Ladisa18 Luglio, 2026
F1 GP Belgio | Red Bull, Verstappen 2° nelle qualifiche di Spa: “La scia mi ha aiutato, altrimenti non sarei qui”

Un gioco di squadra. Un vero e proprio gioco di squadra quello mostrato dalla Red Bull nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Max Verstappen, sfruttando la scia del compagno di squadra Isack Hadjar, costretto domani a partire dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit, è riuscito a conquistare con un’ottima prestazione nel finale della Q3 il secondo posto sul circuito di Spa-Francorchamps.

L’olandese ha dovuto arrendersi soltanto alla straordinaria Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, autore di una pole position di altissimo livello che gli ha rifilato oltre tre decimi di distacco.

Per la Red Bull è stata una qualifica costruita nei minimi dettagli. Consapevole di dover partire comunque dalle ultime posizioni per effetto della penalità, Hadjar ha “sacrificato” la propria qualifica  per offrire al compagno una preziosa scia nel tratto conclusivo del circuito, una strategia che ha permesso a Verstappen di massimizzare il potenziale della RB22 e di conquistare una prima fila tutt’altro che scontata.

Il quattro volte campione del mondo non ha nascosto quanto il lavoro del compagno sia stato determinante, riconoscendo apertamente il contributo del giovane francese e sottolineando come il risultato sia stato frutto di un perfetto lavoro di squadra.

“La scia mi ha aiutato, altrimenti non sarei qui, penso che senza sarei stato all’incirca sesto – ha ammesso Max al termine delle qualifiche – Sapendo che sarebbe partito dietro, Isack ha fatto un grandissimo lavoro lasciandomi la scia nell’ultimo settore ed è per questo che sono qui. Sicuramente domani dovrò guardarmi tanto negli specchietti, con quelli che mi stanno dietro, però quantomeno oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Credo che la macchina sia stata piuttosto discreta per tutto il weekend, chiaramente non al livello di Kimi (Antonelli, ndr) però siamo contenti di essere in prima fila per come abbiamo eseguito il tutto come team”.

Parole che certificano come il secondo posto sia stato il risultato di una strategia preparata nei dettagli e di una Red Bull capace di sfruttare ogni opportunità in una qualifica nella quale la Mercedes di Antonelli si è dimostrata irraggiungibile sul giro secco. Verstappen, però, potrà comunque scattare dalla prima fila e rappresenterà uno dei principali avversari del giovane leader del Mondiale nella gara di domenica.

L’olandese sa bene che i 44 giri di Spa saranno tutt’altra storia rispetto alla qualifica. La gestione degli pneumatici, unita al degrado e alle variabili che caratterizzano il tracciato belga, potrebbero rimescolare le carte e offrire occasioni a chi saprà amministrare meglio il passo gara.

In vista del GP: “Domani sarà sicuramente importante la gestione delle gomme sulla lunga distanza, però io farò del mio meglio e cercheremo di tenere duro”.

Con Antonelli davanti e Verstappen al suo fianco, la partenza promette spettacolo. Il campione della Red Bull proverà a mettere pressione sin dalle prime curve, consapevole di avere conquistato una posizione di partenza che, senza il prezioso aiuto di Hadjar e un’esecuzione impeccabile da parte della squadra, sarebbe stata molto più difficile da raggiungere.

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