F1 GP Belgio | McLaren, Norris: “Il piano sarà rimontare. Gara lunga, ci saranno tante opportunità”

La qualifica di Lando Norris al Gran Premio del Belgio può essere tranquillamente definita come quella dal doppio volto. Se da una parte il campione del mondo in carica è stato competitivo con la sua McLaren, firmando il terzo miglior tempo sul tracciato di Spa-Francorchamps, dall’altra dovrà fare i conti con una penalitàche rischia di complicare in maniera significativa la gara di domenica.

Sul piano della prestazione, il britannico ha disputato un sabato di alto livello, riuscendo a inserirsi tra i protagonisti della Q3. Norris ha chiuso alle spalle dell’imprendibile poleman Andrea Kimi Antonelli e della Red Bull di Max Verstappen, pagando poco più di un decimo dall’olandese e confermando il buon potenziale della MCL40 sullo storico circuito belga.

La soddisfazione per il risultato ottenuto in pista, tuttavia, è stata inevitabilmente attenuata dalla penalità di dieci posizioni in griglia. La McLaren ha infatti deciso di montare una nuova centralina sulla vettura del numero 4, scelta che comporta automaticamente l’arretramento sulla griglia di partenza. Un provvedimento che trasforma la gara di Norris in una lunga rincorsa, anche se il britannico non sembra intenzionato a partire sconfitto.

Al termine delle qualifiche, il campione del mondo ha sottolineato la bontà della prestazione, senza nascondere il rammarico per non poter sfruttare il terzo posto conquistato in pista.

“Non abbiamo cambiato nulla per essere veloci su questa pista, ma è bello comunque essere qui – ha dichiarato Lando – Non è bello dover indietreggiare dieci posizioni domani e purtroppo non potrò lottare con questi ragazzi e sarebbe stato bello farlo, però comunque abbiamo tratto il massimo da questa situazione. Una buona qualifica, un ottimo giro da parte mia, sono piuttosto contento di tutto il weekend onestamente. Anche per me è un po’ come una gara di casa e quindi ho una spinta in più quando vengo qui, sono andato bene e spero di fare una bella gara domani e poterci divertire”.

Nonostante il passo indietro in griglia, Norris guarda con fiducia all’appuntamento di domenica. A Spa-Francorchamps le occasioni per sorpassare non mancano e la competitività mostrata dalla McLaren finora nel weekend lascia immaginare una rimonta possibile. Molto dipenderà anche dalla gestione delle gomme, dalle strategie e dalle immancabili variabili, elementi che sul circuito delle Ardenne possono cambiare rapidamente il volto della corsa.

L’inglese, però, preferisce concentrarsi su ciò che la sua vettura gli ha dimostrato nel corso delle qualifiche, convinto di avere il potenziale necessario per risalire il gruppo.

Sulla gara di domani: “Sicuramente il piano sarà rimontare, non sono quanto in alto riuscirò ad arrivare però la macchina va bene e mi ha permesso di arrivare terzo oggi. Per cui vedremo, ci saranno tante opportunità, la gara sarà lunga. Questa è una pista sulla quale si può superare quindi speriamo di regalare un bello spettacolo”.

La missione non sarà semplice, ma il Norris di questo weekend può essere protagonista di una rimonta di alto livello. La velocità vista in qualifica rappresenta un’ottima base da cui partire: ora serviranno lucidità, strategia e qualche episodio favorevole per trasformare una domenica nata in salita in un risultato importante.