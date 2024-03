DIRETTA F1 | GP Bahrain 2024: LIVE Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Qualifiche GP Bahrain – Amici di Motorionline, tutto è pronto per le prime qualifiche dell’anno! A partire dalle 17:00 seguiremo in diretta dal circuito di Sakhir in Bahrain le tre sessioni di qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio che si disputerà domani pomeriggio alle ore 16:00. Nelle FP3 abbiamo visto un ottimo Carlos Sainz conquistare la prima posizione, seguito da Alonso e Verstappen. Mercedes più indietro rispetto a ieri così come Charles Leclerc che è apparso meno performante del compagno di squadra. Ma adesso è il momento di far parlare la pista!

