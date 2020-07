F1 | Ferrari, Vettel: “L’incidente con Leclerc è il passato, ora siamo pronti per il GP d’Ungheria”

Nella press conference del giovedì dell’Hungaroring, che ha aperto il weekend del Gran Premio d’Ungheria, Sebastian Vettel è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto suo malgrado protagonista domenica scorsa al Red Bull con la Ferrari gemella di Charles Leclerc.

Il tedesco, ancora una volta, ha minimizzato quanto accaduto tra le colline della Stiria: “Due vetture con gli stessi colori che si scontrano è quello che nessuno vuole, ma è passato ormai ed entrambi siamo pronti a dare il meglio qui in Ungheria”.

Il quattro volte campione del mondo, parlando del tracciato magiaro, ha poi aggiunto: “Questa pista è diversa, ma sarà interessante vedere come si comporteranno gli aggiornamenti che abbiamo montato in Stiria ma che siamo stati in grado di valutare solo al venerdì”.

Malgrado la seconda gara in Austria delle due Ferrari sia durata solo pochi metri, Vettel ha ammesso che gli sviluppi testati nelle libere hanno dato buoni riscontri: “Sappiamo che alcune delle nuove componenti hanno dato indicazioni interessanti e sarà importante vedere come andranno sulla vettura in configurazione gara. A me personalmente questa pista piace, anche se sarà strano vederla senza tifosi, mentre di solito è piena di appassionati”.