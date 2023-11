F1 | Ferrari, Vasseur si aspetta una Mercedes molto competitiva a Interlagos

Ad Interlagos, dove la Formula 1 sarà di scena in questo weekend, riprenderà la battaglia tra Mercedes e Ferrari per la lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori. L’ultimo appuntamento, disputato domenica scorsa all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico, ha visto la casa della Stella e quella del Cavallino segnare gli stessi punti (27) lasciando così inalterato il distacco nella classifiche marche. Questa vede davanti la squadra tedesca che può contare su 22 lunghezze di vantaggio su quella italiana.

Discutendo del prossimo fine settimana di San Paolo, l’ultimo della stagione caratterizzato dal format Sprint Race, Frederic Vasseur ha ammesso come per la Ferrari non sarà facile colmare il divario che la separa dalla Mercedes in quanto i distacchi tra le varie squadre – eccezion fatta per la Red Bull che con Max Verstappen viaggia ad una velocità differente rispetto al resto del gruppo – continuano ad essere molto ravvicinati.

Proprio in Brasile, lo scorso anno, la Mercedes ha ottenuto la sua unica vittoria del 2022 firmata da George Russell. Il compagno di squadra di Lewis Hamilton, protagonista di una grande prestazione a Città del Messico, ottenne la vittoria sia nella Sprint che nella gara principale.

“Arriviamo all’ultima tappa di questa complessa tripletta americana: a San Paolo saremo impegnati nell’ultimo weekend Sprint della stagione, il terzo negli ultimi quattro Gran Premi – ha dichiarato Vasseur – Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali”.

Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: “Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto, anche se i valori sono molto ravvicinati e appare chiaro come colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione sia sempre molto difficile. Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi”.

Il manager francese, completando il proprio pensiero sull’appuntamento brasiliano, ha detto: “Ci aspettiamo che Mercedes sarà molto competitiva, ma dal canto nostro dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto, in particolar modo nella gestione delle gomme e delle strategie in gara. Carlos e Charles, al pari di tutta la squadra, in Brasile come a Maranello, sono molto motivati: non vogliamo fermarci fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi”.