F1 | Red Bull, Marko non si sbilancia sul futuro di Perez

Quella vissuta all’interno del box Red Bull è stata una stagione 2023 dai due volti. Radioso lato Max Verstappen, con l’olandese che ha letteralmente monopolizzato la scena in pista laureandosi campione del mondo per la terza volta in carriera e andando a conquistare la bellezza di 19 vittorie in 22 appuntamenti. Non certo esaltante lato Sergio Perez, con il messicano che dopo un ottimo inizio si è perso gara dopo gara commettendo vari errori che lo hanno allontanato dalle prestazioni del compagno di squadra.

Nonostante un campionato difficile Perez è riuscito a conquistare il secondo posto nel Mondiale piloti, permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia. Ma il futuro di Perez è ancora tutto da scrivere: l’unica certezza è l’impiego per la prossima stagione come da contratto. Infatti Checo è legato alla scuderia di Milton Keynes fino alla fine del 2024, ma al momento restano molti dubbi sulla sua permanenza futura al fianco di Verstappen.

Helmut Marko, discutendo su Perez, ha sottolineato come il messicano abbia ancora un anno di contratto senza però dare certezza per le stagioni future.

“Per ora porterà a termine il contratto fino alla fine del 2024, poi vedremo”, ha dichiarato Marko intervistato da OE24.