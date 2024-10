F1 | Ferrari, Vasseur analizza il GP del Messico: “I doppiati ci sono costati la doppietta”

Anche in Messico la Ferrari ha conquistato una grande vittoria con Carlos Sainz, figlia di una prestazione autoritaria che ha permesso alla scuderia del Cavallino di dare continuità al successo ottenuto una settimana prima ad Austin. La festa di Maranello a Città del Messico sarebbe potuta essere piena se Charles Leclerc fosse riuscito a difendersi dagli attacchi della McLaren di Lando Norris, con l’inglese che ha recuperato punti importanti nella ricorsa al titolo portandosi a -47 da Max Verstappen, salvando così la seconda posizione e la doppietta rossa.

Sull’episodio che ha portato alla perdita della P2 del monegasco, e al lungo all’uscita dell’ultima curva, ne ha discusso Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari che ha sottolineato come i doppiati abbiano svolto un ruolo decisivo (in negativo per il Cavallino e per Leclerc) per le vicende che poi hanno caratterizzato la parte finale di gara della SF-24 numero 16.

Malgrado la doppietta sfumata, la Ferrari ha ottenuto punti importanti nel Mondiale costruttori che hanno permesso alla Rossa di superare la Red Bull nella classifica generale e di ridurre a 29 le lunghezze di ritardo dalla capolista McLaren. In una situazione di totale incertezza al vertice, la Ferrari è rientrata prepotentemente in lotta per il titolo a squadre a quattro gare (e due Sprint Race) dalla bandiera a scacchi sul campionato.

“Penso che Charles avesse un buon ritmo, ma abbiamo perso tre secondi con i piloti che avevano bandiera blu – ha dichiarato Vasseur, citato da Autosport – In quella fase abbiamo anche perso molta temperatura nelle gomme e lui ha commesso un errore, ma penso che fin dall’inizio la gara fosse sotto controllo”.

Vasseur, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Charles non era contento ieri (sabato) con la P3 o la P4, ma oggi (domenica) ha comunque fatto una buona gara. Sono un po’ arrabbiato per la storia della bandiera blu, ci è costata la P2. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima e dimenticare questa. Quando fai cinque curve con un pilota che ha un blue evidente, non è una sfortuna. È un errore del ragazzo”.

