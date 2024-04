F1 | GP Miami 2024: anteprima e orari TV

Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 si sposta sul circuito di Miami per il sesto appuntamento della stagione 2024. Max Verstappen guida la classifica mondiale con un vantaggio di 25 punti su Sergio Perez che occupa la seconda posizione. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguono al terzo e quarto posto, separati da 7 punti.

GP Miami 2024: orari del weekend

Anche nel Gran Premio di Miami ci sarà la Sprint Race e quindi cambia il format del weekend. Si parte venerdì 3 maggio alle 18:30 con il primo turno di prove libere che anticipa le Qualifiche Sprint, previste alle 22:30. Sabato 4 maggio, appuntamento alle 16:00 con la Sprint Race mentre alle 22:00 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio che scatterà domenica 5 maggio alle 22. La diretta esclusiva del Gran Premio di Miami è su Sky Sport F1 (canale 207), la differita sarà su TV8 (orari da confermare). Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito con live e aggiornamenti in tempo reale.

Gran Premio di Miami 2024: curiosità sul circuito

Il Miami International Autodrome ha fatto il suo debutto nel 2022, è ancora un circuito temporaneo ma progettato per ospitare a lungo la Formula 1. E’ situato nel complesso dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, sede della famosa NFL Miami Dolphins, per la sua costruzione sono stati simulati circa 36 layout prima di confermare quello attuale che presenta per i suoi 5,41 km: 19 curve, tre rettilinei, tre zone DRS e velocità massime di oltre 340 km/h.

La scorsa edizione è stata vinta da Max Verstappen con Sergio Perez e Fernando Alonso a completare il podio.