Quello che si è chiuso ad Abu Dhabi non è stato un anno semplice per la Ferrari e in particolar modo per Charles Leclerc. Il monegasco ha dovuto far fronte ad una monoposto molto complicata, con la quale non è riuscito a creare un feeling ottimale. Ma gara dopo gara l’alfiere del Cavallino è riuscito a migliorare la confidenza con la SF-23, fino alla svolta arrivata a Suzuka dove gli aggiornamenti apportati hanno dato le risposte che lo stesso Leclerc cercava.

Leclerc, discutendo di una stagione complicata dove non è riuscito ad ottenere nessuna vittoria al contrario del compagno di squadra Carlos Sainz salito sul gradino più alto del podio a Singapore, ha riferito come gli insegnamenti del 2023 saranno utili in chiave futura.

“In un anno difficile abbiamo imparato il meglio che potevamo in vista del 2024- ha dichiarato Leclerc, intervistato da Auto Motor und Sport – Purtroppo non potevamo cambiare molto in questa stagione, ma per quel che riguarda il medio periodo ora siamo nella posizione di fare un passo avanti. Sono ragionevolmente soddisfatto di me stesso”.

Leclerc, continuando a parlare dell’ultima stagione, ha aggiunto: “Le caratteristiche di questa vettura in realtà non si adattavano al mio stile di guida. Ci abbiamo lavorato per tutta la stagione e lentamente abbiamo trovato una direzione che mi si addice meglio. Il nuovo fondo in Giappone mi ha particolarmente aiutato. Sento nuovamente l’anteriore. Di negativo ci sono state alcune difficoltà ad inizio stagione e ovviamente la squalifica ad Austin”.