F1 | Honda, Watanabe: “Contento di tornare a lavorare con Alonso”

Il rinnovo di Fernando Alonso con Aston Martin porterà lo spagnolo a tornare a lavorare con Honda dal 2026, anno dell’introduzione del nuovo regolamento tecnico lato power unit, che equipaggerà la scuderia di Lawrence Stroll. Un rapporto quello tra il due volte campione del mondo e il motorista nipponico che è stato poco idilliaco, con la celebre frase “GP2 engine” pronunciata a Suzuka 2015.

Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e il tempo che ha permesso alle due parti di stemperare le tensioni per dare vita ad un nuovo inizio, come ha riferito il presidente della Honda Racing Corporation Koji Watanabe.

“Quando ho lavorato con lui dal 2015 al 2017 era una situazione molto difficile sia per la Honda che per il team – ha dichiarato Watanabe a Motorsport.com – È stato un periodo particolarmente frustrante nella nostra storia e ci sono stati momenti in cui il nostro rapporto era teso”.

Watanabe poi, continuando a discutere su Alonso, ha detto: “Ma penso che siamo diventati più forti perché abbiamo superato quella frustrazione. Anche Alonso è stato molto partecipe da allora. Sono felice che possiamo superare insieme quella dolorosa esperienza e lottare insieme per la vittoria ancora una volta. Spero che potremo puntare al campionato insieme e vincere insieme”.