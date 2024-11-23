F1 | Ferrari, Sainz fiducioso in vista della gara: “Domani possiamo lottare per il vertice più di oggi”

Carlos Sainz ha portato la Ferrari in prima fila nelle qualifiche di Las Vegas. La prestazione dello spagnolo avrebbe potuto anche valere la pole position per la squadra del Cavallino, se George Russell non fosse riuscito a migliorare il proprio giro nel secondo e decisivo tentativo del Q3. Nessun dramma da parte del 55, beffato dal collega della Mercedes per poco meno di un decimo, che rimanda ogni tipo di battaglia al vertice nella gara in programma domani.

Un’occasione importante per Maranello, da sfruttare nel migliore dei modi, in piena lotta per il titolo marche dove la squadra capitanata da Frederic Vasseur è arrivata a Las Vegas con 36 punti di ritardo da una McLaren in difficoltà nelle qualifiche odierne non andando oltre il sesto e ottavo tempo con Lando Norris e Oscar Piastri.

“È stata una qualifica molto dura, molto combattuta – ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche – Siamo stati più vicini di quanto ci aspettassimo. A dire il vero mi aspettavo di aver fatto la pole, ma poi è arrivato è arrivato George alla fine. Sono molto contento, partiamo da una buona posizione domani, anche l’anno scorso ero arrivato secondo ma poi sono partito dal fondo per il famoso tombino. Ora parto dal secondo posto e spero di poter andare meglio”.

Lo spagnolo, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Dobbiamo mantenere la fiducia, perché domani possiamo lottare per le prime posizioni anche più di oggi. Per cui se oggi eravamo così vicini in qualifica, dobbiamo possiamo avere la possibilità di vincere: quello sarà l’obiettivo. Ovviamente domani la strategia sarà diversa. Credo che la Mercedes oggi fosse migliore nel riscaldare le gomme, nel primo settore volavano e guadagnavano tre decimi su di noi e poi recuperavamo nel corso del giro. Domani si riparte da zero e vedremo come si comporterà la macchina con tanto carburante”.

Sainz poi, sulla battaglia con McLaren nel Costruttori, ha le idee chiare sul risultato che la Ferrari deve cercare di ottenere in Nevada: “Ci serve vincere, non ci basta stare davanti perché hanno un grosso vantaggio in campionato. Poi si andrà in Qatar che non sarà una pista a noi favorevole, faticheremo. È necessario vincere”