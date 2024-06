F1 | Ferrari, Sainz: “Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto”

In una domenica sulla carta complicata la Ferrari è riuscita ad ottenere un piazzamento a podio nel Gran Premio d’Austria. Carlos Sainz, beneficiando dell’incidente che ha coinvolto nei giri finali di gara la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris, è riuscito ad ottenere la Top 3 nonostante il sorpasso subito da Oscar Piastri che ha provato ma senza riuscirci ad andare a prendere la Mercedes del vincitore George Russell. Lo spagnolo ha esternato tutta la sua soddisfazione per un risultato arrivare in un weekend di difficoltà per la squadra di Maranello.

“È stata una gara piuttosto movimentata davanti, noi abbiamo pensato a tenere il passo di Russell – ha dichiarato Sainz al termine del GP – Sapevamo che oggi le Mercedes potevano avere un piccolo vantaggio sul passo, noi le abbiamo provate tutte per rimanere vicino ma poi è arrivato Piastri velocissimo: alla fine abbiamo ottenuto un terzo posto e credo che sia un buon risultato. Penso che possiamo essere contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto. È stato un weekend non semplice per noi e portare a casa quindici punti e un terzo posto è un bel risultato”.

Lo spagnolo, continuando a discutere, ha parlato della lotta tra Red Bull e McLaren e del prossimo appuntamento in programma a Silverstone: “È stata una bella giornata per la Formula 1 poter vedere così tanta azione davanti, ci mancava vedere delle belle battaglie. Noi purtroppo vediamo da un paio di gare nelle quali non abbiamo avuto ciò che serve per ottenere delle vittorie. però stiamo facendo tutto il possibile per essere in forma a Silverstone e nelle prossime gare per far sì si essere davanti per capitalizzare. Ma un podio è sempre un buon risultato. Continuiamo a spingere per essere in lotta”.