F1 | McLaren, Piastri: “Inevitabile avere rimpianti quando arrivi vicino alla vittoria”

Dall’amarezza di ieri alla rimonta di quest’oggi. Dopo un sabato pomeriggio da dimenticare, complice la cancellazione dell’ultimo giro in Q3 che lo ha costretto a partire dalla quarta fila, Oscar Piastri è stato protagonista di un ottimo Gran Premio d’Austria concluso al secondo posto. L’australiano ha cercato il colpo grosso dopo l’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle della Mercedes del vincitore George Russell.

Lo stesso Piastri, nonostante una gara solida, non ha nascosto la delusione per aver solamente accarezzato la possibilità di vittoria sul tracciato di Spielberg.

“Ci sono tanti se e ma partendo ovviamente da ieri, ma so che probabilmente è colpa mia però siamo arrivati molto vicini alla vittoria anche se è amaro perché sarebbe stata la mia prima – ha dichiarato Piastri al termine della gara – Però sono molto contento della rimonta che abbiamo fatto, siamo stati consistenti in gara ottenendo un altro podio. Ma quando arrivi così vicino al successo è inevitabile avere rimpianto”.

L’australiano parlando del prossimo appuntamento, in programma a Silverstone sulla pista di casa della McLaren, ha detto: “Speriamo di poter essere nuovamente davanti, abbiamo visto cosa è accaduto con Max e Lando ma i valori erano piuttosto simili. Penso che potremo essere nuovamente in lotta. Silverstone è una pista che mi è sempre piaciuta, non vedo l’ora di essere lì”.