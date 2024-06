F1 | GP Austria: clamorosa vittoria di Russell, succede di tutto tra Norris e Verstappen

F1 GP Austria – Succede di tutto al Red Bull Ring, teatro dell’11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In una giornata che passerà alla storia per il primo e duro testa e testa tra Lando Norris e Max Verstappen, George Russell si è garantito la prima vittoria della stagione e la seconda della carriera in Formula 1, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri, autore di una splendida rimonta dalla settima piazza, e Carlos Sainz, bravo ad ottimizzare al meglio il potenziale della SF-24.

Norris e Verstappen, come detto, sono arrivati al contatto poco dopo la metà di gara, cono il primo che è stato costretto al ritiro e il secondo che è dovuto rientrare ai box per la sostituzione di una gomma forata. La Direzione Gara ha decretato l’olandese come colpevole dell’incidente, affidandogli dieci secondi di penalità, ma è lecito aspettarsi una coda di polemiche non indifferenti in vista del prossimo round di Silverstone. Quarta posizione per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, bravo a resistere agli attacchi di Verstappen (5°), seguito da Nico Hulkenberg, Sergio Perez e Kevin Magnussen.

Da evidenziare l’ottimo fine settimana dalla Haas, brava a portarsi a casa punti importanti per la classifica del mondiale Costruttori. Daniel Ricciardo e Pierre Gasly, infine, hanno trovato posto all’interno della top dieci. 11° Charles Leclerc: il monegasco ha rotto l’ala anteriore in un contatto con Piastri alla prima curva, aspetto che l’ha costretto al pit stop già al termine della prima tornata. Un episodio che di fatto l’ha costretto ad una gara di rimonta che non ha portato i frutti sperati. Prossimo appuntamento tra sette giorni a Silverstone per il Gran Premio del Regno Unito, 12° prova di un mondiale sempre più ricco di sorprese.

RACE CLASSIFICATION (LAP 71/71) Russell takes his second victory in F1 💪 Bravo, George 👏👏👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NJTVKXMDNh — Formula 1 (@F1) June 30, 2024