F1 | Ferrari, Mekies sulla battaglia con la McLaren: “È stato un buon allenamento per la squadra”

Non solo Mercedes-Red Bull, Lewis Hamilton-Max Verstappen. Il 2021 ci ha consegnato anche la battaglia, seppure dai toni minori rispetto a quelle per le corone costruttori e piloti, tra Ferrari e McLaren con la scuderia di Maranello che è riuscita a prevalere su quella di Woking ottenendo così il terzo posto nel Mondiale marche.

Sulla lotta tra le due compagini, che hanno lottato per il gradino più basso del podio iridate, ne ha parlato il Racing Director della Ferrari Laurent Mekies sottolineando come tale sfida sia stata importante per il Cavallino che è tornato a gareggiare per importanti piazzamenti di classifica.

“All’inizio della stagione la McLaren era un po’ più veloce di noi in varie situazioni. Hanno aperto un buon gap e poi, parallelamente a quello, eravamo in una situazione unica in cui la Ferrari non aveva sviluppo – ha dichiarato Mekies, citato da GPFans – Noi, a bordo pista e anche a Maranello, ci siamo davvero concentrati su come avremmo potuto usare l’anno per diventare più forti e migliorarci come squadra e sviluppare i nostri strumenti. È diventato il nostro campionato del mondo. È stata un’ottima squadra contro cui lottare. Hanno avuto dei momenti fantastici. Hanno vinto Monza. Avrebbero potuto vincere a Sochi. Sono stati molto, molto competitivi. È stata una bella sfida”.

Mekies, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “È stata una sfida in cui dovevi fare meno errori di loro. Devi mettere insieme più di questi piccoli piani se vuoi batterli. Quindi, alla fine, è stata la stessa cosa di quello che è accaduto per le prime due posizioni. È la stessa dinamica. I punti persi ti costano lo stesso. Quindi è stato un buon allenamento per la squadra”.