F1 | Ferrari, Leclerc: “Vasseur ha fatto la differenza coinvolgendo tutta la squadra nel progetto”

Charles Leclerc tesse le lodi di Frederic Vasseur. Il monegasco, che ha già avuto modo di lavorare e di conoscere il manager francese sia nelle categorie minori che nella sua prima esperienza in Formula 1 nel 2018 come pilota titolare in Alfa Romeo Sauber, ha sottolineato come una delle qualità che stanno caratterizzando il mandato a Maranello del team principal del Cavallino sia quello di far sentire ogni singolo membro della squadra come parte integrante e “attiva”.

Vasseur è arrivato a Maranello nel 2023, prendendo il posto di Mattia Binotto. Il manager transalpino dopo un primo anno difficile, dove la vettura ha palesato non poche criticità, ha portato la squadra ad un livello superiore nell’attuale stagione dove non sono mancati certamente i momenti difficili – che hanno investito il team soprattutto nelle gare estive del campionato – controbilanciati da ottime prestazioni che finora hanno portato in dote al Cavallino tre vittorie nel 2024.

Due delle quali dal sapore speciale come quella conquistata a Montecarlo dall’idolo di casa Charles Leclerc e quella di Monza firmata sempre dal monegasco.

“Quando Vasseur è arrivato in squadra, credo che sarebbe stato un facile errore vedere che le cose andavano male e pensare: ‘Oh, mio Dio, bisogna cambiare tutto – ha affermato Leclerc, intervistato da The Race ed ESPN – Voglio dire, quando si arriva all’interno di una squadra, e non eravamo nella forma migliore quando è giunto, è abbastanza facile pensare che molte cose siano sbagliate”.

Il monegasco, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Ma in Formula 1, quando si parla di due decimi di secondo su un giro, si tratta di dettagli molto sottili. E la Ferrari sta facendo molte cose giuste. Ci sono alcune cose che facciamo meno bene dei nostri rivali, che alla fine fanno la differenza in pista, ma Vasseur l’ha capito subito”.

Leclerc, completando il punto di vista sull’attuale team principal del Cavallino, ha detto: “E non si tratta di fare un grande cambiamento. Si tratta di tirare fuori un po’ di più da ogni persona, per assicurarsi che tutti siano super motivati e coinvolti nel progetto, ed è qui che Vasseur ha fatto la differenza. È portare le persone al suo fianco e fare in modo che siano pienamente coinvolte, allineate con la sua visione e pienamente motivate. E solo questo: è un piccolo cambiamento, ma fa un’enorme differenza”.