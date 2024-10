F1 | Red Bull, Marko avverte Perez: “In Formula 1 c’è garanzia solo con prestazioni adeguate”

Un avvertimento, o forse qualcosa in più. Un monito ben preciso: senza risultati all’altezza la strada dell’addio potrebbe essere segnata. Helmut Marko, interpellato su Sergio Perez, ha sottolineato come il messicano soffra di alti e bassi che ne condizionano non solo il rendimento personale ma anche quello della squadra.

In un anno, come quello attuale nettamente differente da quello scorso dove la Red Bull ha mostrato un dominio imbarazzante conquistando la bellezza di 23 gare su 24 con l’unica eccezione rappresentata dalla gara di Singapore vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz, a tenere in piedi la Red Bull è il solo Max Verstappen.

Ma l’olandese, nonostante sia un fenomeno, non può da solo contrastare una McLaren che può contare su due punte di valore come Lando Norris e Oscar Piastri. Un aspetto, quello di mancanza di risultati derivanti dal secondo pilota, che ad oggi rappresenta uno dei punti deboli di una Red Bull che nelle ultime gare ha perso la leadership nel Mondiale costruttori in favore di una McLaren lanciata verso un titolo marche che sembrava impensabile a inizio anno.

Ecco perché diventa fondamentale l’apporto di Perez, in un anno complicato come quello attuale per la Red Bull. Qualora il messicano dovesse continuare con questo andamento, potrebbe seriamente rischiare di perdere il sedile per il 2025 nonostante a inizio estate abbia firmato un prolungamento biennale. Ricordiamo che Checo ha rischiato di essere appiedato dalla Red Bull durante la pausa estiva, ma poi a Milton Keynes hanno deciso di varare la strada della continuità preferendo mantenere al fianco di Verstappen proprio Perez.

“Perez ha un andamento altalenante, lo sappiamo – ha dichiarato Marko, intervistato da RTL/ntv e sport.de – Soprattutto quando la macchina viene modificata con poco preavviso, ha bisogno di più tempo per adattarsi. Questo è certamente uno dei fattori per cui la McLaren è attualmente più forte di noi come coppia di piloti. In termini di velocità, può farcela. Ha solamente delle oscillazioni che stanno diventando sempre più imprevedibili”.

Marko poi, completando il proprio pensiero su Checo, ha concluso con una frase che è tutta un programma: “In uno sport come la Formula 1 c’è una garanzia solamente se le prestazioni sono adeguate”.