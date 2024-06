F1 | GP Spagna, prove libere 1: Norris detta il passo davanti a Verstappen

F1 GP Spagna – Lando Norris ha aperto al comando la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Su gomma soft, l’inglese della McLaren ha aperto al meglio il fine settimana in terra catalana, fermando il cronometro sull’1’14″228, appena 24 millesimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen, anch’egli autore del miglior riscontro con la gomma più prestazionale portata da Pirelli sul circuito del Montmelò.

La scuderia inglese, come già ampiamente previsto alla vigilia, si è subito sposata al meglio con le caratteristiche della pista, rivelandosi competitiva sia sul giro secco che soprattutto sul passo gara. Un riscontro incoraggiante, confermato anche da Oscar Piastri nelle simulazioni (6°), che fa sicuramente ben sperare lo staff diretto da Andrea Stella per il prosieguo del fine settimana. Più incerta la situazione dell’olandese, veloce sul giro secco, ma costretto più volte a correggere il “tiro” in termini d’assetto nel corso della sessione.

Ferrari alle prese con prove comparative, Verstappen dietro Norris

Terzo riscontro cronometrico per Carlos Sainz con gomme medie, seguito a ruota da George Russell – sempre con il composto medio – e il duo composto da Sergio Perez e Piastri, i quali si sono focalizzati sulla raccolta dati con la soft. L’australiano, per la precisione, ha svolto un programma di lavoro diametralmente opposto rispetto a quello di Norris con l’obiettivo, ovviamente, di garantire un’idea generale sul comportamento della MCL38 in tutte le condizioni di utilizzo. Meno soddisfatto invece Perez, visto che si è spesso lamentato di sovrasterzo.

Lewis Hamilton ha concluso settimo, mentre Esteban Ocon, Fernando Alonso e Alexander Albon si sono garantiti gli ultimi piazzamenti in top dieci. Bene, ma non benissimo, Charles Leclerc: il monegasco, su media, ha ottenuto l’11° crono, ma non si è mai detto totalmente soddisfatto del bilanciamento della vettura. Una condizione che dovrà spingerlo insieme alla squadra a lavorare in vista dei 60 minuti di attività previsti per questo pomeriggio.

GP Spagna, si torna in pista questo pomeriggio

Da notare, in ogni caso, che in casa Ferrari hanno svolto delle prove comparative tra il vecchio pacchetto (Leclerc) e quello presentato qui a Barcellona (Sainz). Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per l’ultima sessione di libere di questa prima giornata di attività sul circuito del Montmelò, a Barcellona.

Neck and neck between Lando and Max 🤏 Here's the full classification from FP1 📋#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Z17tSGZ19N — Formula 1 (@F1) June 21, 2024