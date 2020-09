F1 | Ferrari, giovedì fuori dal comune per Vettel e Leclerc al Mugello

Il giovedì del 1000° Gran Premio della Scuderia Ferrari in Formula 1 ha visto Charles Leclerc e Sebastian Vettel grandi protagonisti. I due sono arrivati all’Autodromo del Mugello poco dopo le nove del mattino e sono scesi subito in pista per una prima presa di contatto con i 5.245 metri del circuito toscano. Entrambi hanno voluto percorrere a piedi il tracciato per analizzare a fondo le caratteristiche dell’asfalto e provare a immaginare le situazioni che si troveranno di fronte a partire da domani, quando si caleranno in abitacolo per le prime prove libere. Proprio dal Mugello dopo il lockdown era ripartita la stagione del team di Maranello, quando martedì 23 giugno Charles e Seb si erano alternati al volante di una SF71H del 2018 in una giornata dedicata a riprendere confidenza con le monoposto di Formula 1.

Il giovedì del 1000° Gran Premio della Scuderia Ferrari in Formula 1 ha visto Charles Leclerc e Sebastian Vettel grandi protagonisti. I due sono arrivati all’Autodromo del Mugello poco dopo le nove del mattino e sono scesi subito in pista per una prima presa di contatto con i 5.245 metri del circuito toscano. Entrambi hanno voluto percorrere a piedi il tracciato per analizzare a fondo le caratteristiche dell’asfalto e provare a immaginare le situazioni che si troveranno di fronte a partire da domani, quando si caleranno in abitacolo per le prime prove libere.

Proprio dal Mugello dopo il lockdown era ripartita la stagione del team di Maranello, quando martedì 23 giugno Charles e Seb si erano alternati al volante di una SF71H del 2018 in una giornata dedicata a riprendere confidenza con le monoposto di Formula 1.

Pezzi unici. Entrambi i piloti nel weekend scenderanno in pista con caschi speciali creati per l’occasione, come del resto diverse dal solito saranno le loro tute e il colore della SF1000, tornata al tonalità delle origini, l’amaranto della 125 S, la prima vettura in assoluto, e delle 125 F1 che furono le prime monoposto a scrivere la storia della Casa di Maranello nella massima categoria automobilistica.

Con i media. A metà pomeriggio, come di consueto, Leclerc e Vettel sono stati chiamati a incontrare la stampa nella conferenza stampa FIA. Il primo a parlare è stato Charles, cui è stato chiesto del suo stato di forma dopo l’incidente di Monza: “Già lunedì stavo perfettamente, ma per togliermi ogni dubbio mi sono sottoposto a una ulteriore serie di controlli lunedì a Monaco che hanno confermato che era tutto in ordine”, ha detto il monegasco che si è poi concentrato sul Gran Premio di domenica. “Ho la sensazione che qui potremo essere più competitivi rispetto alle ultime due gare e non vedo l’ora di poter scendere in pista per vedere se il cronometro confermerà il livello di competitività che mi attendo”, ha concluso.

Massimo impegno. Anche Sebastian, del quale si è avuta oggi la conferma che sarà in Formula 1 anche in futuro, si è detto desideroso di scendere in pista: “Il tracciato è molto bello e quando ho avuto modo di guidarci mi sono sempre divertito. Credo sia la location perfetta per la gara numero 1000 della storia della nostra squadra. È vero, nella prossima stagione sarò con un altro team ma sono molto legato alla Ferrari e posso assicurare che darò il massimo fino in fondo per aiutare la Scuderia in questa stagione”.

Hot laps. Nell’ambito di questo fine settimana speciale, nel tardo pomeriggio, Charles e Seb hanno anche avuto a disposizione una SF90 Stradale alla guida della quale si sono alternati godendosi la potenza della vettura sullo spettacolare tracciato del Mugello. Si è trattato del primo momento Ferrari di un weekend che sarà dominato dalle celebrazioni per il GP numero 1000.

Sabato, dopo le qualifiche, i piloti e il Team Principal si trasferiranno in Piazza della Signoria a Firenze per una serata speciale. Domenica, invece, prima del via della corsa, la Ferrari più vincente della storia, la F2004 con la quale Michael Schumacher conquistò il suo settimo e ultimo titolo (il quinto con la Scuderia), tornerà in pista con la volante il figlio d’arte, nonché pilota della Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher, attualmente secondo nel campionato di Formula 2, che sfoggerà a propria volta un casco celebrativo per l’occasione.

Programma. Domani intanto per la prima volta alle ore 11 CET le vetture di Formula 1 scenderanno in pista per il turno inaugurale di prove libere del Gran Premio della Toscana – Ferrari 1000. I secondi 90 minuti inizieranno alle 15, mentre la terza e ultima sessione andrà in scena alle 12 di sabato. Le qualifiche come di consueto scatteranno tre ore più tardi mentre la corsa prenderà il via domenica 13 settembre alle 15.10.