F1 | Ferrari, Binotto: “Nelle ultime gare la monoposto è diventata più costante e veloce”

In Turchia la Ferrari ha conquistato il miglior piazzamento stagionale, portando entrambe le monoposto in Top 4. Per Mattia Binotto il risultato conseguito dalla SF1000 all’Istanbul Park, con Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quarto, può essere un segnale incoraggiante per il futuro dopo le difficoltà riscontrate quest’anno.

“Ovviamente è molto importante per la Ferrari fare bene in questo momento – ha dichiarato il team principal della Rossa, citato da Autosport – Sappiamo di aver migliorato la macchina e, se guardiamo alle ultime gare, abbiamo migliorato la nostra posizione in gara. Penso che la macchina sia diventata più costante e veloce. È fantastico per il prossimo anno. È fantastico guardare avanti anche per le prossime gare. Anche in termini di posizionamento nei costruttori”.

A tre gare dalla conclusione del campionato, dove figurano il doppio appuntamento in Bahrain e la trasferta conclusiva di Abu Dhabi, la Ferrari è sesta nel Mondiale marche con 130 punti. La scuderia del Cavallino è distante ventiquattro lunghezze dalla terza posizione occupata dalla Racing Point e rispettivamente diciotto e sei da McLaren e Renault.

Binotto poi, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Le persone stanno lavorando duramente a casa per cercare di capire i punti deboli della macchina e risolverli. Soprattutto, mentre ci stiamo preparando per la prossima stagione, questi risultati in qualche modo ci incoraggiano”.