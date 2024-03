F1 | Verstappen si prende la pole di forza a Jeddah: i momenti conclusivi della qualifica [VIDEO]

F1 GP Arabia Saudita – Vi riportiamo i momenti conclusivi della sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, con un giro “super” sul finale della Q3, è riuscito a garantirsi la prima pole position della carriera a Jeddah, nonché la seconda consecutiva dopo quella ottenuta sette giorni fa a Sakhir, in Bahrain.

Charles Leclerc si è posizionato in seconda posizione, seguito da Sergio Perez, Fernando Alonso ed Oscar Piastri, oltre che dall’altra McLaren di Lando Norris. Settima e ottava posizione per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre a chiude la top dieci si sono classificati Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Appuntamento alle 16.00 di domani sera per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale sule sponde del Mar Rosso.