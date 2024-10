F1 | Ferrari, Sainz fissa l’obiettivo: “Voglio vincere almeno un’altra gara prima di andare via”

È un Carlos Sainz che, almeno nei propositi, vuole chiudere nel migliore dei modi l’esperienza con la Ferrari che si esaurirà alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Abu Dhabi il prossimo 8 dicembre allo Yas Marina Circuit. Lo spagnolo infatti è prossimo ai titoli di coda con l’esperienza professionali della squadra del Cavallino e, prima di accasarsi in Williams dove ha sottoscritto un contratto pluriennale, vuole cercare di conquistare un altro successo in rosso.

Sainz è arrivato alla Ferrari nella stagione 2021, scelto dall’allora team principal Mattia Binotto per prendere il posto di Sebastian Vettel. Finora con la tuta rossa di Maranello ha conquistato le sue uniche tre vittorie in carriera (Silverstone 2022, Singapore 2023, Australia 2024) e si augura possa incrementare questo bottino prima di cedere il sedile al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

“Ovviamente in cima alla mia lista c’è vincere almeno un’altra volta con la Ferrari prima di andarmene – ha affermato lo spagnolo, citato da Formula1.com – È nella mia testa, non perché me ne andrò alla fine dell’anno con la Ferrari, ma perché cerco sempre di vincere ogni gara a cui partecipo”.

Lo spagnolo, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Vediamo. Allo stesso tempo, manca ancora un terzo di stagione. In realtà è molto se ci si pensa, e ci sono ancora tre Sprint, un bel po’ di stagione da disputare, andiamo avanti gara per gara”.