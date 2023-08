F1 | Ecclestone nei guai: a processo per evasione fiscale

Bernie Ecclestone dovrà affrontare un processo (si parla dal prossimo 16 novembre) con l’accusa di evasione fiscale. L’ex numero 1 della Formula 1 infatti, non avrebbe dichiarato un totale di 484 milioni di dollari in un conto, sito a Singapore. A condurre l’indagine rilevandone l’irregolarità nel periodo (luglio 2013- ottobre 2016), è stata l’agenzia fiscale britannica Hm Revenue and Customs. L’imprenditore britannico non è nuovo a fatti di cronaca. Un anno fa è stato trovato in possesso di un’arma non dichiarata dopo un fermo all’aeroporto di San Paolo.

Sulla vicenda dell’evasione fiscale, il 92 enne si è dichiarato “non colpevole”.

5/5 - (1 vote)