F1 | Biglietti GP Monza: è quasi sold out!

Se non avete ancora acquistato il biglietto per il Gran Premio di Monza, dovreste “accelerare”, perché per quanto riguarda la domenica, si è vicini al tutto esaurito! Manca un mese al Gran Premio di Monza e già fervono i preparativi. La prevendita dei biglietti è iniziata da tempo e, non sono ancora stati resi noti i biglietti venduti al momento ma pare che per quanto riguarda domenica 3 settembre, siano stati venduti già migliaia di biglietti. Per quanto riguarda i lavori sul circuito, a causa del maltempo che ha colpito recentemente la Lombardia, vanno sistemati gli alberi danneggiati prima dell’apertura dell’autodromo, il prossimo 31 agosto. Saranno installati più maxi schermi (per un totale di 31), importantissimi per seguire la gara e non perdersi le azioni più emozionanti.

Un servizio gratuito a disposizione degli appassionati che vivranno il Gran Premio dal vivo, sarà la presenza di colonnine di erogazione d’acqua gratuita.

In attesa del programma ufficiale dell’evento, possiamo già dire giovedì 31, il circuito sarà aperto al pubblico anche senza biglietto. Un’ottima occasione per gli appassionati che potranno vedere da vicino le monoposto e incontrare i piloti. Particolare attenzione per due spazi espositivi. Uno di questi vedrà radunate le fuoriserie con le quali i piloti faranno il classico giro in parata due ore prima della partenza della gara. Tra le fuoriserie, ci sarà la Ferrari 340 MM del 1953, che recentemente ha vinto un concorso di eleganza in Sardegna.

Potete trovare tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti, collegandovi al sito dell’Autodromo di Monza.