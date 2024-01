F1 | Doohan su Lawson: “Mai fatto niente di straordinario prima della Formula 1”

Il pilota junior dell’Alpine, Jack Doohan, ritiene che Liam Lawson non abbia mostrato “nulla di eccezionale” nella sua carriera agonistica prima di arrivare in Formula 1 al volante dell’AlphaTauri nel 2023, in sostituzione dell’infortunato Daniel Ricciardo. Invidia? Forse un po’, dal momento che invece il neozelandese ha mostrato da subito un ottimo approccio con la monoposto di Faenza, concludendo a Zandvoort in 13esima posizione nonostante le condizioni meteo avverse. Nel Gran Premio di Monza, ha chiuso undicesimo, a sei secondi da un punto. A Singapore ha ottenuto un dignitoso nono posto e in qualifica ha addirittura eliminato Max Verstappen dal Q2 ed ha superato Sergio Perez. Risultati che, se non sei bravo, difficilmente riesci a raggiungere visto che Nyck de Vries con la stessa monoposto non ha mai ben figurato. E infatti è stato licenziato.

Nonostante questo però, Doohan pensa che Lawson non abbia fatto molto nella sua carriera per meritarsi il posto in Formula 1:

“Vorrei che noi piloti junior avessimo l’opportunità di mostrare il nostro talento -ha dichiarato a GP Blog- le classi junior possono essere mascherate, sfortunatamente, come si può vedere con Liam, che non ha fatto niente di veramente eccezionale nella sua carriera junior e non è mai stato davvero in una squadra di alto livello. Quindi, non è stato in grado di mostrare esattamente quanto fosse bravo. E da quando gli è stata data l’opportunità, per colpa dell’infortunio di Daniel Ricciardo, ora la gente può vedere quanto sia bravo. E credo di essere nella stessa posizione”.