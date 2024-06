F1 | Disastro Ferrari in Canada, Vasseur: “Leclerc con 80 cavalli in meno”

Il Gran Premio del Canada per la Ferrari è stato un vero e proprio disastro. Sia Leclerc che Sainz sono stati costretti al ritiro, non accadeva da Baku 2022. Le due Rosse di Maranello, senza ritmo sin da ieri, faticavano a tenere il ritmo degli avversari di metà gruppo in pieno rettilineo: il monegasco per via di un guasto al motore e che gli faceva perdere circa 1.5 secondi al giro, mente Carlos ha avuto un danno al fondo in partenza. Fine settimana assolutamente da dimenticare per la Scuderia, la quale dovrà resettare il tutto e ripartire da zero in Spagna tra due weekend.

“È stato un weekend molto duro per tutti noi – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Con Charles abbiamo avuto un guaio al motore che ci ha fatto perdere circa 80 cavalli per una quindicina di giri: speravamo in una bandiera rossa per effettuare un reset e ripartire ma non è accaduto e così ci siamo dovuti fermare a gara in corso. Charles a quel punto era doppiato e il suo Gran Premio era, di fatto, finito. Carlos non ha avuto una buona partenza ed è rimasto intruppato a lungo nel gruppo. Poi purtroppo c’è stato il contatto nel quale ha danneggiato fondo e ala posteriore in modo tale che per lui è stato impossibile continuare”.

“Di sicuro è stato un weekend storto fin dall’inizio. Mettiamola così: speriamo di avere messo insieme tutti i problemi in questo Gran Premio e che torneremo in Spagna in condizioni di forma molto migliori. Analizzeremo tutto e vedremo cosa avremmo potuto fare diversamente visto che specialmente il passo gara al venerdì sembrava buono. È una stagione lunga, e ci sta di avere alti e bassi, ma spero di non dover più assistere ad altri “bassi” del genere”.